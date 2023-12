Il Napoli è sul rettilineo finale per il rinnovo di Victor Osimhen: il patron De Laurentiis parla di cosa fatta, l'attaccante nigeriano è rientrato dopo l'infortunio per dare una mano prima di partire per la Coppa d'Africa con la sua nazionale. Nel nostro focus video tutto sulla parte finale della trattativa per il prolungamento con gli azzurri.