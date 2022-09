Aria tesa ieri allo Stadio Maradona dopo il fischio finale di Napoli-Spezia. C'è stato un battibecco tra Spalletti e il giornalista Raffaele Auriemma. Il tecnico toscano non ha mandato giù delle dichiarazioni dello stesso Auriemma qualche mese fa.



L'ACCADUTO - Così ecco Spalletti che si è rivolto al giornalista: "È la prima volta che viene. Io la seguo molto, mi dice quando avrei litigato con tutto lo spogliatoio e quando tutto lo spogliatoio mi ha sulle scatole? La prossima volta le porto anche l'audio. Con me ha trovato un cliente scomodo". Auriemma ha replicato: "Dove avrei detto queste cose?".



L'AUDIO INCRIMINATO - Sono riemerse le dichiarazioni di una puntata radiofonica risalente a quasi quattro mesi fa in cui Auriemma dichiarava: "Mi risulta che molti calciatori sono in disaccordo con il tecnico, qualcuno ha chiesto alla società di essere ceduto proprio perché ha pessimi rapporti con l'allenatore e lo stesso De Laurentiis ha lasciato intendere che se dovesse decidere di andarsene Spalletti lui non lo rincorrerebbe per trattenerlo sulla panchina azzurra. È una situazione bollente con la quale non puoi iniziare una stagione, avendo Spalletti sfiduciato da tutti: piazza, squadra, società. Però te lo tieni perché ha un contratto di ancora un anno, a 3 milioni netti".