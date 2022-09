AL TERMINE DELLA PARTITA RESTATE SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE IL COMMENTO DI FRANCESCO MAROLDA

Napoli-Spezia è il match che apre la sesta giornata di Serie A. Gli azzurri, che arrivano dal roboante successo in Champions League contro il Liverpool, vogliono i tre punti per prendersi momentaneamente il primo posto in classifica. La squadra di Spalletti, che dovrà fare a meno di Osimhen per almeno un mese , sfida l'undici di Gotti, che in questo inizio di stagione ha totalizzato 5 punti, con una vittoria e due pareggi. Nei quattro precedenti in Serie A tra Napoli e Spezia si sono verificate due vittorie ciascuna, entrambe ottenute dalla formazione che giocava il match in trasferta.: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui; Anguissa, Ndombele Elmas; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.: Spalletti.: Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola.: Gotti.