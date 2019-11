15.07 Le multe restano. Secondo Sky Sport De Laurentiis, dopo essersi complimentato con la squadra per il pareggio di Anfield contro il Liverpool, De Laurentiis ha affrontato i temi disciplinati e ha confermato le multe. Andranno pagate, ma c'è stata un'apertura al dialogo ed una disponibilità a venire incontro alla squadra. I giocatori affronteranno l'argomento con i propri agenti e legali per trovare una soluzione



14.15 Aurelio De Laurentiis ha lasciato il centro tecnico di Castel Volturno dopo il confronto con la squadra senza rilasciare dichiarazioni. Sono attese novità sulle multe nelle prossime ore.



13.10 Il patron azzurro Aurelio De Laurentiis è arrivato a centro sportivo del Napoli a Castel Volturno. Può iniziare il chiarimento con i giocatori.



12.05 Una giornata importante per la stagione del Napoli. Nel primo pomeriggio è previsto un incontro a Castel Volturno tra la squadra, che alle 11.45 ha terminato l'allenamento mattutino, e Aurelio De Laureniits. Sono già presenti nella struttura il vice presidente Edoardo De Laurentiis ed il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Nel summit i giocatori chiederanno di rivedere le multe, il presidente azzurro si aspetta le scuse degli ammutinati, magari con una dichiarazione pubblica. Non sono da escludere, oltre all'incontro con gruppo e staff, anche dei colloqui individuali con Insigne, Allan, Mertens, Callejon.