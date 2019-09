La Champions League 2019/2020 ha preso ufficialmente il via: il Napoli di Carlo Ancelotti affronta alle 21 nella prima giornata del girone E il Liverpool di Jurgen Klopp. Di seguito tutti gli episodi da moviola nell'analisi di Calciomercato.com:





Napoli-Liverpool h 21.00

Arbitro: Felix Brych (GER)

Assistente 1: Mark Borsch (GER)

Assistente 2: Stefan Lupp (GER)

IV uomo: Martin Petersen (GER)

VAR: Bastian Dankert (GER)

AVAR: Marco Fritz (GER)



80' BRYCH ASSEGNA RIGORE DUBBIO A CALLEJON - Brych assegna rigore al Napoli per un fallo di Robertson su Callejon, che entra in area e cade nel contrasto con lo scozzese: il contatto appare non esserci, ma il VAR non interviene.



53' INSIGNE CHIEDE RIGORE - Insigne riceve ancora sulla sinistra, il capitano prova il cross ma trova Alexander-Arnold che devia in angolo: il partenopeo chiede rigore per un fallo di mano che non c'è.​



7' ANNULLATO GOL A LOZANO - Scatto di Insigne sulla sinistra, il capitano arriva sul fondo e scarica dietro per Fabiàn: o spagnolo lascia partire il tiro ma Adrian respinge, sulla respinta Lozano mette dentro ma è in offside.