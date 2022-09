Dopo un anno di assenza, il Napoli torna a calcare il massimo palcoscenico europeo e lo farà subito affrontando il Liverpool, vice campioni d'Europa. Esordio casalingo per la squadra di Spalletti, che avrà bisogno anche del supporto dello stadio Maradona per provare a superare questa complicata sfida. Il Liverpool arriva a questa gara non avendo iniziato al meglio la stagione, solo due vittorie nelle prime 6 partite di Premier League.



LE SCELTE - Osimhen sarà regolarmente in campo nonostante il problema muscolare avuto negli ultimi giorni. Recupero importante per Spalletti che affiancherà al nigeriano Kvaratskhelia e Politano. Nessuna sorpresa in difesa e a centrocampo ad eccezione di Olivera, titolare al posto di Mario Rui. Klopp punta invece su Roberto Firmino in attacco, fuori Darwin Nunez. Qualche dubbio in mezzo al campo dove a spuntarla è Elliott.



I PRECEDENTI - Un match ormai diventato un classico nella fase a gironi della Champions League. Nel 2018/2019 vittorie casalinghe per 1-0 mentre l'anno successivo, il Napoli riuscì non solo a vincere tra le mura amiche (2-0) ma ottenne anche un pareggio in trasferta (1-1). Precedenti che possono dare fiducia alla squadra di Spalletti.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.



LIVERPOOL (4-3-3):Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Milner; Salah, Firmino, Luis Diaz.