Le notti di Champions League si rivedono anche per il Napoli che debutta subito con il big match del suo girone ospitando al Diego Armando Maradona il Liverpool. Spalletti sorride dopo la vittoria sulla Lazio e c'è grande aspettativa per vedere Kvaratskhelia impegnato in un palcoscenico europeo.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Napoli-Liverpool, con calcio d'inizio alle ore 21 al Maradona sarà visibile in chiaro e in diretta esclusiva tv su Amazon Prime. La gara sarà quindi visibile anche in streaming su smartphone, tablet e pc grazie alla App di Amazon Prime Video.



PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Milner; Salah, Nunez, Luis Diaz.