Alla vigilia del debutto stagionale in Champions League, ha parlato il nuovo acquisto del Napoli Fernando Llorente: "Anche Ancelotti conosce molto bene i nostri avversari e li ha studiati meglio di tutti noi. Dobbiamo fare una partita perfetta, giocando un grande calcio e limitare al massimo gli errori. Loro sono fortissimi soprattutto quando rubano palla, perché hanno tantissima qualità. Se sbagli contro squadre così forti come il Liverpool te la fanno pagare. Il calore della gente è pazzesco. Te lo fanno sentire appena arrivi: è qualcosa di meraviglioso. Ora non vedo l'ora di fare gol per dedicarlo ai tifosi. Mi piacerebbe aiutare sempre la squadra. Sarebbe importante, migliorando partita dopo partita perché ho ancora tanto da migliorare. La finale della scorsa stagione è stata molto dolorosa per me. Voglio la 'vendetta' e voglio che il Napoli dimostri di essere all'altezza di un team fortissimo come il Liverpool. Napoli come Tottenham? Certo, anche se è difficile. Pensiamo partita per partita: dopo il Liverpool dovremo affrontare altre due avversarie. Non è mai semplice e se sbagli una gara si complica il girone".