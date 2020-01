Non c'è spazio per Fernando Llorente nel Napoli di Gennaro Gattuso. Questo hanno raccontato le prime 4 partite della nuova gestione tecnica azzurra, nelle quali l'ex allenatore del Milan ha puntato con decisione sul polacco Arkadiusz Milik riservando la miseria di 12 minuti al calciatore spagnolo. Acquisto fortemente sponsorizzato la scorsa estate da Carlo Ancelotti e che - non appena il neo-tecnico dell'Everton è stato esonerato da De Laurentiis - è finito ai margini, col mercato di gennaio che rappresenta l'opportunità di tornare protagonista altrove.



MOURINHO CI PENSA - Prima le voci su un possibile scambio con l'Inter con Matteo Politano nell'orbita del Napoli, mentre nelle ultime ore è spuntata la clamorosa ipotesi di un ritorno al Tottenham, dopo l'addio a parametro zero della scorsa estate. La formazione allenata da Josè Mourinho ha perso per diversi mesi il centravanti titolare Harry Kane e tra le ipotesi (ci sono anche il milanista Piatek e Benteke del Crystal Palace) che sta valutando c'è quella di puntare nuovamente sul bomber classe '85 di Pamplona. Dopo appena 6 mesi, l'avventura a Napoli di Fernando Llorente rischia di volgere al termine.