Il Mattino analizza lo sfogo di Lorenzo Insigne nel post-Sassuolo. Le parole del capitano non sarebbero piaciute alla dirigenza partenopea: "Finché sto qua? Che ombre ha voluto gettare il neocapitano azzurro sul suo futuro visto che ha un contratto con il club azzurro che lo blinda fino all'estate del 2022? Ecco, d'improvviso De Laurentiis si trova a dover fare i conti con un piccolo caso: perché le parole nel dopo-Sassuolo non sono piaciute a nessuno nel club azzurro. Insigne lascia intendere che c'è qualcosa che non va tra lui e il mondo che lo circonda e questa cosa, ovvio, spalanca le porte a tanti scenari futuri"