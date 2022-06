Khvicha Kvaratskhelia è uno dei nomi più chiacchierati in casa Napoli negli ultimi mesi. Il presidente De Laurentiis ne ha annunciato l'acquisto e nel frattempo incanta con le sue giocate con la Georgia. Mamuka Kvaratskhelia, zio alla larga di Khvicha, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del Mattino. Eccone un estratto:



QUALITÀ - "La sua posizione ideale è quella di esterno d’attacco: perché quando punta la porta avversaria salta un paio di difensori e tira. Una cosa è sicura: negli ultimi 20 anni non abbiamo mai avuto un giocatore come lui. E ora tutti vanno allo stadio per vederlo".



FUORI DAL CAMPO - "Fuori dal campo è un ragazzo d’oro. È molto professionale, ricorda Kaladze per attenzione e precisione. In campo, poi mette il cuore in ogni partita. Non ha tatuaggi, non è una testa calda. In poche parole: pensa solo al calcio".



L'IMPATTO - "Conoscendolo, sono sicuro che sarà fondamentale il ritiro estivo. Sarà il momento per ambientarsi e l’allenatore potrà capire bene le sue caratteristiche".



IL PARAGONE - "Nel Rubin veniva usato anche da esterno di centrocampo, ma se Spalletti lo farà giocare più avanti potrebbe diventare davvero micidiale. Per movenze e capacità di puntare la porta, mi ricorda Kakà. In contropiede è molto pericoloso e infatti credo che si troverà benissimo con Osimhen".



IL COGNOME - "Vi aiuto: si dice Cuaraschelia".