Ciro Venerato, collega RAI, ha svelato alcuni retroscena di mercato in casa Napoli: "Ad oggi, dopo Torino, vista la prestazione di Hamsik potrebbe non servire uno come Lobotka. Hamsik potrebbe accogliere Lobotka e svezzarlo e chissà, magari Diawara potrebbe andar via a gennaio. Al Napoli piace molto lo slovacco Lobotka, è stato Giuntoli il primo a segnalarlo. Piace molto anche ad Ancelotti, ha visto diverse partite del ragazzo e piace anche a De Laurentiis, vista l'età. Anche alcuni club spagnoli potrebbero interessarsi. Il Napoli ci aveva pensato in virtù di una mediana a due anzichè a tre. Magari a gennaio il Napoli prenderà un calciatore per strapparlo alla concorrenza, lasciarlo lì e riprenderlo a giugno. Però Lobotka è un giocatore che è sempre nei radar azzurri.