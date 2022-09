Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha parlato dal ritiro della sua nazionale, la Slovacchia: "Sto bene, niente di nuovo per me. E’ fantastico essere in testa in Europa e in campionato. Stiamo giocando un buon calcio, stiamo facendo bene. Abbiamo una buona atmosfera dentro e fuori lo spogliatoio. Anche i tifosi sono felici”.



SUL CT CALZONA - "E’ italiano, studia perfettamente l’avversario, conosce i suoi punti di forza, di debolezza e la ricetta del successo. La nostra difesa sarà efficace e attiva, si basa su questo. Spero che non debba alzare la voce. Non l'ho vissuta così a Napoli. Non devono continuare a controllarti per assicurarsi che non mangi schifezze come me, hai guadagnato peso e poi hai perso peso di nuovo".