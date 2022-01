Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, parla a Radio Kiss Kiss del paragone tra Spalletti e Gattuso: "C'è un bel feeling, è un grande sia in campo che fuori. Non urla molto come Gattuso, mi piace come ci fa giocare e come comunica con noi. Per me è bello essere allenato da lui, soprattutto perché mi fa giocare. Hamsik? Dicevano che ero grasso. Lui mi conosce bene, è stato un grande e lo ringrazierò sempre per l'aiuto che mi ha dato".