Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dall’inizio della sfida contro il Liverpool: “Credo che sia una gran bella partita, in un grande stadio, dobbiamo essere concentrati perché è una partita difficile, ma non possiamo perdere. È una sfida molto attesa, è difficile per chiunque, sia in Premier sia in Europa, giocare in questo stadio. La nostra stagione è positiva e vogliamo dimostrare anche qui le nostre qualità e il nostro gioco”.