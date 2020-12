L'acquisto di Lobotka quasi un anno fa era stato accolto con grande entusiasmo ed ottimismo a Napoli. Ma dopo una stagione non si può essere soddisfatti del suo rendimento in azzurro, fortemente al di sotto delle aspettative.



Il giocatore è così scivolato in fondo alle gerarchie di Gattuso. L'obiettivo di Lobotka è quello un po' comune a tutti quest'anno, giocare con continuità per partecipare all'Europeo. Così si apre la pista Torino: il club granata ha bisogno di un rinforzo in mediana per costruire gioco e puntare alla salvezza. In questo modo Lobotka troverebbe lo spazio di cui ha bisogno. Alla portata di Cairo l'ingaggio, l'unico ostacolo, forse, potrebbe essere la posizione in classifica del Torino, con lo slovacco che non sarebbe troppo attratto dall'idea di andare a giocare in una squadra che occupa l'ultima posizione in classifica.