Il Napoli ha alzato a 21 milioni l'offerta per Stanislav Lobotka e questa cifra dovrebbe bastare per ottenere il sì del Celta Vigo, che nel frattempo ha già trovato il sostituito. Come riportato da Sky Sport, sarà Guido Rodriguez del Club America il sostituto dello slovacco. Il giocatore, invece, dal canto suo ha già accettato le condizioni proposte da Aurelio De Laurentiis: 5 anni di contratto a 1,8 milioni di euro a stagione.