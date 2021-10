ntervistato da ESPN , l'attaccante del Napoli Hirving Lozano ha fatto un bilancio sulla prima parte di stagione vissuta in azzurro: "Abbiamo iniziato molto bene, abbiamo grandi giocatori e grande persone e inseguiamo i nostri obiettivi".



Su Spalletti.

"Mi dà molta fiducia in campo, me l'ha detto dall'inizio che punta molto su di me".



La Serie A sta diventando un campionato più offensivo?

"Le squadre sono tutte molto ben preparate, non ci sono partite facili. E' un campionato molto complicato, l'ultima può battere la prima, poi è cambiata un po' la mentalità".