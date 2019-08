Hirvig Lozano non è ancora partito ma la sua cessione al Napoli fa già discutere in casa Psv. A parlare - indirettamente - del suo addio è stato il compagno di squadra Donyell Malen, che dopo lo 0-0 in Europa League contro l'Haugesund ha detto: "Sicuri che possiamo gestire la sua partenza?". A riportarlo è Voetbal International.