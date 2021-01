Hirving Lozano, attaccante del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le parole del messicano:



REAZIONE ALLA SUPERCOPPA - "Per noi è un momento difficile dopo la sconfitta, però l'importante è sostenersi a vicenda nei momenti di difficoltà. Andiamo avanti perché abbiamo tutte le competizioni da giocare. Dobbiamo continuare a seguire Gattuso".



L'EVOLUZIONE - "Quando Gattuso è arrivato ho parlato con lui per capire cosa volesse da me in campo. Sono riuscito a capirlo e ora sfrutto tutti i minuti per fare ciò che mi chiede".



OBIETTIVI - "Noi vogliamo sempre vincere, in casa e fuori casa. Il campionato è lungo, può succedere di tutto da qui alla fine della stagione. Come dice il mister, in un anno del genere può succedere di tutto e dobbiamo cercare di vincere in ogni occasione".



EUROPA LEAGUE - "È un obiettivo importante per noi. Contro il Granada non sarà facile, loro sono pericolosi in attacco. Noi cercheremo di fare più strada possibile in questa competizione".



LA FAMIGLIA - "È sempre stata importante per me, fin dal primo momento. La loro presenza nei momenti difficili è fondamentale. Mi sono sempre stati vicini da inizio carriera".



INSIGNE - "Abbiamo un buon feeling. La nostra intesa sta migliorando sia dentro che fuori dal campo, giorno dopo giorno".