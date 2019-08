Tutto pronto per Lozano al Napoli: manca solo l'ufficialità a un affare ormai fatto. Ufficialità che il PSV darà il via libera non appena il club di De Laurentiis certificherà le classiche garanzie per il pagamento, lo step formale che chiude ogni negoziazione. Per questo motivo, trova conferma la voce di un Lozano pronto ad arrivare in Italia nel week-end, per poi allenarsi agli ordini di Carlo Ancelotti già dai primi giorni della settimana che porterà a Fiorentina-Napoli.



Difficile immaginare che possa scendere in campo fin dal match del Franchi: di sicuro, potrebbe figurare tra i convocati. Lozano sbarcherà presumibilmente domenica, resta da capire se a Napoli o direttamente a Roma dove, poi, svolgerà le visite mediche in quella Villa Stuart sede di tutte le visite che precedono la firma del contratto. Nel caso del messicano, si tratta di visite che certificheranno anche la scarsa importanza dell'infortunio rimediato dal Chucky nella gara tra PSV ed Ado den Hag: Lozano potrebbe arrivare anche nella giornata di sabato per accellerare l'iter, l'ufficialità dovrebbe, comunque, esser ratificata tra lunedì e martedì.



Il Napoli pagherà 42 milioni per il cartellino dell'attaccante del PSV, con il 20% che andrà al Pachuca, club messicano che ha lanciato l'attaccante: per Lozano pronto un quinquennale da 4.5 milioni a stagione.