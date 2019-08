L'ex difensore del Milan Luca Antonini fa le carte al campionato ai microfoni di Sky: “Il miglior acquisto di De Laurentiis negli ultimi anni è stato Ancelotti, l'anno scorso non ha chiesto un giocatore ed è arrivato secondo in campionato. Napoli vincente con Fiorentina e Juve in avvio? Certo, perchè no. Il Napoli sta lavorando per cercare di vincere il campionato".