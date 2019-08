Hirving Lozano ha segnato al debutto in Serie A con la maglia del Napoli. Non è nuovo ai gol realizzati all'esordio: lo ha fatto in Liga MX col Pachuca, lo ha fatto col PSV in Eredivisie, lo ha fatto al Mondiale col Messico, lo ha fatto in Champions col PSV, lo ha fatto oggi con i partenopei. In Messico, dopo la sua rete del 2-3 contro la Juventus, è esplosa la festa social: "è una garanzia", "è meglio di Ronaldo, "è il nostro fenomeno".