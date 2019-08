Si complica la pista Hirving Lozano per il Napoli: secondo quanto riporta oggi La Gazzetta dello Sport, infatti, potrebbero non bastare i 4 milioni annui per un quinquennale offerti dai partenopei, che al Psv garantirebbero i 42 milioni della clausola rescissoria. L'ostacolo maggiore è rappresentato dai diritti d'immagine: Lozano, infatti, vanta diversi contratti, tanto che pare guadagnare di più con la pubblicità piuttosto che con il pallone. Per questo motivo, l'agente del giocatore - Mino Raiola - si guarda intorno: iniziati alcuni contatti con il Paris Saint-Germain.