Hirving Lozano presto potrebbe dire addio al Napoli. È tra i calciatori in scadenza di cui De Laurentiis ha parlato la scorsa settimana, invitandolo indirettamente a trovarsi una nuova sistemazione oppure a convincersi di accettare un rinnovo al ribasso. Adesso per il Chucky si apre la pista MLS. Stando a quanto riporta FOX Sports i Los Angeles FC (squadra in cui gioca anche Chiellini) sarebbero già nel vivo della trattativa per Lozano che sarebbe pronto ad accettare il trasferimento nel campionato americano. Da trovare soprattutto l'accordo con il Napoli che oggi chiede 20 milioni di euro per la cessione.