Lo scorso anno le gerarchie sull'out di destra nel reparto offensivo erano ben definite, con, in seguito ad una prima stagione di adattamento nel campionato italiano. Però dall'infortunio di febbraio non si è più rivisto quel "Chucky" che tanto aveva fatto bene nella parte iniziale. Oggi vive un momento sicuramente più difficile dato cheriuscendo a garantire maggiore continuità in entrambe le fasi.- Per Lozano ha influito il brutto incidente dello scorso 11 luglio, quando si è scontrato con il portiere di Trinidad & Tobago durante un impegno con il suo Messico.Come lui stesso e i medici hanno sottolineato è vivo per miracolo. Così c'è voluto tempo per rientrare a pieno ritmo ed essere al 100% a disposizione di Spalletti. Durante il ritiro di Castel di Sangro è arrivato gli ultimi giorni, giusto per conoscere il nuovo tecnico, ritrovare i compagni e iniziare a fare una prima parte di lavoro atletico. Fin qui Lozano ha trovato 3 gol e 2 assist tra campionato ed Europa League ma, come detto, non è più una primissima scelta nell'11 titolare.- Le situazioni più delicate in casa Napoli riguardano i contratti in scadenza e l'innesto di un nuovo terzino sinistro, ruolo da tempo coperto a metà (complici gli infortuni di Ghoulam). Probabilmente, però, andrà analizzata anche un'ulteriore situazione, quella di Lozano. Dal Messico sono arrivate delle parole chiare da parte sua: "Sono in un club molto competitivo con giocatori forti e io sono cresciuto tanto lì.Come sempre mi considero un giocatore molto competitivo che ha chiari i suoi obiettivi.Dichiarazioni che mostrano un giocatore non troppo felice di indossare la maglia azzurra e che inizia a pensare già ad un futuro lontano da Napoli.Lozano è pronto a fare le valigie, ma prima si attende un club di livello e poi l'offerta giusta per convincere il patron del Napoli.