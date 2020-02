Così Nikola Maksimovic, difensore del Napoli, ha parlato alla Rai prima della sfida con l'Inter: "Abbiamo parlato ieri e guardato il video del 6 gennaio, i nostri errori che hanno generato i gol dell'Inter. Abbiamo lavorato su queste cose ci siamo confrontati, è un problema mentale, di attenzione, ne dovremo mettere tanta in campo. Ora bisogna solo lavorare, certo anche le parole possono servire a capire cosa non è andato, ci sono problemi mentali perché altrimenti non mi spiego perché a volte giochiamo bene e a volte male".