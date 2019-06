Come racconta il Corriere dello Sport: "Pallotta si chiama fuori dal gioco: se il Napoli vuole Manolas, dovrà pagare la clausola da 36 milioni fino all’ultimo euro, trattando semmai uno sconto sulle commissioni con Raiola. Senza contropartite. Manolas nei prossimi giorni è atteso a Napoli in compagnia del suo staff per perfezionare l’accordo quinquennale, da circa 4 milioni netti a stagione, con il Napoli studierà la migliore strategia per il trasferimento. Giuntoli e Petrachi già si sono confrontati, ma non ci può essere un accordo perché il Napoli valuta 20 milioni Diawara. La Roma vuole soltanto soldi"