Kostas Manolas, difensore del Napoli, torna, in un'intervista a Sky Sport, sul ko contro l'Inter di lunedì sera: "Quando nei primi 7' fai due occasioni chiare e non segni e loro alla prima fanno gol colpendo due volte il palo capisci che qualcosa non gira. Noi ci abbiamo messo impegno, abbiamo dominato la gara, ma su tre errori abbiamo preso tre gol. Non abbiamo segnato facendo 18 tiri, poi quando si perde, si dice che è tutto da buttare".