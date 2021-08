Sul fronte uscite in casa Napoli è ancora tutto aperto. Il presidente De Laurentiis ha dichiarato tutti cedibili qualora arrivasse un'offerta congrua. Ecco spuntare anche l'ipotesi addio da parte di Manolas, che rappresenterebbe un alleggerimento economico per quanto riguarda l'ingaggio.



Manolas non ha mai nascosto la volontà di tornare a casa. L'Olympiacos sta pensando di offrire tra i 15 e i 18 milioni di euro, ma ad oggi il problema è rappresentato dall'ingaggio troppo alto del giocatore. La situazione può decollare presto, il Napoli è pronto ad ascoltare il club greco. Lo scrive oggi Repubblica.