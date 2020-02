Intervenuto ai microfoni di Sky, il difensore del Napoli, Kostas Manolas, ha dichiarato: "Guariti? Serve continuità nei risultati per dirlo. Oggi è importante, anche perché gli altri hanno fatto passi falsi. Speriamo di fare una grande gara, Ranieri ha esperienza. L'anno scorso l'ho avuto a Roma, sa mettere bene in campo la squadra. Sarà tosta".



SU DI LORENZO - "Merita tutti i complimenti, è un ragazzo che in poco tempo è passato dalla Serie C alla A. Sta facendo un gran campionato, spero vada all'Europeo".