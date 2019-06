Kostas Manolas al Napoli, ci siamo. Cristiano Giuntoli, ds degli azzurri, è in queste ore a Montecarlo, al lavoro con Mino Raiola per chiudere l'affare. Secondo Sky Sport mancano oramai solo gli ultimi dettagli, la volontà è quella di definire tutto nel minor tempo possibile per chiudere in giornata. La Roma vorrebbe formalizzare entro stasera la cessione per questioni legate al bilancio. Manolas dovrebbe percepire circa 4,5 a stagione più bonus. Per Diawara, che rientra nell'operazione, i tempi potrebbero invece essere leggermente più lunghi.