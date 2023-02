Fermatosi ai microfoni di Dazn, Mario Rui, schierato dal 1' oggi da Spalletti in occasione di Empoli-Napoli, ha parlato così poco prima della sfida in casa dei toscani: "C’è solo l’Empoli oggi in testa, è la gara più importante quella di oggi. Siamo comunque una squadra molto completa, saremo uniti cercando di fare la nostra miglior partita".