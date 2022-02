Mario Rui, terzino del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN nel prepartita del match contro la Lazio. Ecco le sue dichiarazioni:



LA PARTITA - "Questa sera abbiamo una grandissima occasione. Non avendo fatto il massimo nelle ultime partite, per vincere dovremo fare molto meglio".



LA CONDIZIONE - "Io mi sento bene. Questa è una di quelle partite che qualsiasi calciatore vorrebbe giocare, affrontando giocatori e squadre forti".



INSIGNE - "Ho visto Insigne sempre sereno. Darà sempre il massimo, come ha sempre fatto. È questo che ci aspettiamo da lui".