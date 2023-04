Il Professore. Basta il soprannome che gli hanno dato i tifosi per capire il peso che ha Mario Rui nel Napoli. Un'importanza cresciuta con gli anni, dai primi con tante critiche a questa, straordinaria stagione che stanno vivendo il terzino portoghese e tutta la squadra di Luciano Spalletti. Già otto gli assist vincenti per i compagni messi insieme dal classe '91, che dalla scorsa estate ha un rivale in casa per il ruolo di terzino sinistro: Mathias Olivera. Un dualismo che conterà anche nelle scelte per il futuro del Napoli...