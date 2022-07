Il terzino del Napoli Mario Rui ha parlato dal ritiro di Castel Di Sangro, facendo il punto sui nuovi: "Kvaratskhelia è molto bravo, avrà bisogno di tempo per adattarsi come tutti, ma già in allenamento si vede che è forte e può aiutarci. Olivera? Guardando il Getafe l'anno scorso già si vedevano le sue qualità, dopo un problemino fisico si sta allenando bene e sta dimostando quanto vale. Rivalità? Per crescere bisogna sempre essere rivali di se stessi".