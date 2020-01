Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale della SSC Napoli, ha rilasciato un'intervista Mario Rui. Queste le parole del terzino portoghese:



LA CONDIZIONE - "Moralmente stiamo bene. Abbiamo staccato la spina in questa settimana e abbiamo ricaricato le batterie. Fisicamente stiamo bene, ci possono stare un po' di giorni di stanchezza, ma lavoriamo per arrivare a lunedì al 100%".



GATTUSO - "Ogni allenatore ha il suo modo di giocare. Prima facevamo ciò che diceva mister Ancelotti, mentre ora seguiamo Gattuso. La differenza è che non ci alziamo con entrambi i terzini, ma alternandoci".



SIMILITUDINI CARATTERIALI CON GATTUSO - "Lui era più duro di me caratterialmente e l'ha dimostrato a livelli più alti. Aveva la grinta giusta e la sta mettendo anche nella sua carriera di allenatore".



LE PROSSIME SFIDE - "Sicuramente gennaio sarà un mese importante, vedendo le squadre da affrontare. Anche il Perugia non sarà un avversario semplice, ha eliminato il Sassuolo in Coppa Italia. Sarà un mese importante e vogliamo cambiare i risultati dell'ultimo periodo".



L'INTER - "Mi aspettavo un'Inter forte. Già erano forti negli anni precedenti, ma gli mancava qualcosa. Con Conte hanno qualcosa in più e sarà una partita difficilissima. Loro sono una squadra di gamba, di corsa, di qualità. Vogliamo vincere e giochiamo in casa, quindi l'obiettivo è quello di metterli in difficoltà e tenerci i tre punti a casa".



MESSI - "Se inizio a pensarci ora mi verrà mal di testa. A parte gli scherzi, posso ritenermi fortunato perché è il sogno di ogni giocatore affrontare i più forti e ce la metterò tutta per dare il massimo".



DI LORENZO - "Sapevo fosse forte, però da dentro mi ha impressionato di più. Ha continuità e sono contento per lui, così come lo sono per gli altri".



LOBOTKA - "Siamo pronti ad accogliere chiunque. Siamo un bel gruppo ed abbiamo sempre accolto tutti nel migliore dei modi. Ma tra noi non pensiamo al mercato, perché abbiamo altro da sistemare. Ma sarà sicuramente il benvenuto".



NAPOLI CITTÀ - "Ho buoni rapporti, ma come nella vita vci sono alti e bassi. Credo sia normale".



GLI ALLENATORI A NAPOLI - "Sicuramente Gattuso mi ha dato tanta grinta e determinazione. Sarri mi ha fatto vedere il calcio in modo diverso, fin dai tempi dell'Empoli. Mentre Ancelotti mi ha fatto crescere in quanto a responsabilità, è una grandissima persona".



ZONA CHAMPIONS - "L'obiettivo è quello di risalire il più possibile. È vero che non abbiamo fatto benissimo ultimamente, ma nessuno nel Napoli merita una situazione del genere. Il nostro compito è migliorare e riportare la gioia a tutti".



SCUDETTO - "Sarri o l'Inter? Che vinca il migliore".



QUALE GARA RIGIOCARE - "Sceglierei quella contro il Cagliari, perché dal mio punto di vista stavamo facendo una bella partita, creando tanto e concedendo poco ad una squadra con buone qualità. Quella partita è stata l'inizio del nostro calo".



IL MESSAGGIO - "I tifosi devono aspettarsi il nostro impegno nel 2020. Vogliamo cambiare quanto di sbagliato fatto. Voglio chiedere a loro di dimenticare i nostri errori dell'ultimo periodo e ripartire tutti insieme".