Mario Rui, terzino sinistro del Napoli e del Portogallo, chiama Rui Patricio e André Gomes in azzurro. Queste le sue parole a O Jogo: "Non so se verranno o no ma se lo faranno avranno molte persone pronte ad accoglierli nel migliore dei modi per sentirsi a Napoli come a casa. Sarri? È un tipo di allenatore molto diverso da quelli a cui ero abituato. È molto bravo nella gestione del gruppo, lascia i giocatori liberi e tutti si divertono in allenamento. E per un giocatore divertirsi facendo la cosa che ami è il massimo. Sono arrivato al Napoli grazie a lui. A Roma non sentivo la fiducia e mi ha detto: Vieni a Napoli, ti divertirai a giocare a calcio. Il tuo stile è perfetto per il mio modo di vedere il calcio. E mi ha convinto".