Mario Rui è tra i protagonisti di questo ottimo avvio da parte del Napoli. Alla vigilia della gara di Champions contro il Liverpool, il terzino portoghese ha parlato in conferenza stampa del suo momento e della gara di domani:



ANFIELD - "È uno degli stadi più belli in cui ho giocato, è magico. Ci sono già stato in passato e piace a chiunque essere qui. Vogliamo dare continuità a ciò che stiamo facendo. Conosciamo le difficoltà che affronteremo ma vogliamo proseguire nel nostro percorso".



CONTINUITÀ - "La squadra sta dando seguito al lavoro iniziato dal mister da quando è arrivato. Stiamo crescendo e abbiamo ampi margini di crescita. Sappiamo che sarà una partita difficile ma la nostra mentalità non cambierà".



IL MOMENTO - "Penso che in questo momento la squadra aiuti ogni singolo giocatore. Se si parla tanto dei singoli il merito va dato al gruppo".



L'IMPORTANZA DEI TERZINI - "Il segreto di noi terzini è avere i compagni che si sacrificano e fanno i movimenti giusti".



ATTENZIONE - "Troppi complimenti? Nessun rischio. Sappiamo da dove siamo partiti e ci fa piacere che si parli bene di noi ma non ci cambia troppo. Affrontiamo ogni gara con la solita attenzione e quella di domani sarà la più importante".