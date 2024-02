Napoli, Mazzarri: 'Il gol di Theo? Era prevedibile, l'avevamo pure preparato...'

Redazione CM

Il Napoli cade a San Siro, non perdeva in casa del Milan in Serie A da oltre dieci anni (dicembre 2014), decide una rete di Theo Hernandez nel primo tempo. E ora per gli azzurri si complica la lotta a un posto in Champions League, con l'Atalanta quarta che dista 7 punti.



Al termine della partita, il tecnico dei partenopei Walter Mazzarri è intervenuto a DAZN e commentato la sconfitta: "Rimpianto per la scelta del modulo nel primo tempo? Il Milan ha fatto un pressing feroce nel primo tempo, nel secondo tempo è calato tanto e potevamo fare ancora meglio. Era prevedibile che potesse calare. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene a prescindere dal modulo. Oggi non meritavamo di perdere. Se ci girava in un certo modo potevano essere anche 3 punti contro una delle squadre più forti del campionato".



LA RETE SUBITA - "Si sapeva da tutta la settimana che Theo dava la palla e poi entrava verticalmente, accentrato. Non mi piace dire chi ha sbagliato, ma l’avevamo preparato proprio questo inserimento e dà un po’ fastidio. Era prevedibile, è un’azione classica del Milan, dovevamo essere più bravi a scappare prima su quella palla filtrante".



KVARATSKHELIA - "Sta cercando di trovare spazi diversi, dove va ne trova tre. Oggi è stato braccato da tutte le parti. Si entra in modo troppo maschio a volte, andrebbero puniti un po' di più. Quando gli fanno la gabbia intorno può provare ad accentrarsi. Ma non può saltare ogni volta 3-4 giocatori, devono essere i compagni a portargli via l'uomo con gli inserimenti".