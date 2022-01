L'agente di Faouzi Ghoulam, Jorge Mendes, ha provato in questi giorni di mercato a spostare il proprio assistito dal Napoli dove ha il contratto in scadenza a fine stagione. Non c'è stata però l'apertura dei club ad accollarsi l'ingaggio da 4,5 milioni di euro del terzino algerino che quindi rimarrà in azzurro fino a fine stagione e sarà libero di partire a parametro zero.