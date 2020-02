Come riporta il Corriere dello Sport, Meret è ancora ko: “Toccherà ancora a Ospina. Come con il Lecce: e più che una questione di turnover, si tratta di una scelta obbligata considerando che Meret soffre ancora per i postumi di un fastidio a un fianco venuto fuori proprio con l’Inter al San Paolo, in campionato, e poi riacutizzatosi dopo un tuffo con la Samp. In occasione del rigore realizzato da Gabbiadini. A questo punto, anche per capire se Alex potrà tornare disponibile sin da domenica con il Cagliari, non resta che attendere la lista dei convocati di Gattuso per San Siro”