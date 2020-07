Nel prepartita di Parma-Napoli ha parlato Alex Meret, portiere del club azzurro. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN:



"Sarà complicato oggi contro il Parma ma se vogliamo arrivare al preparati contro il Barcellona dobbiamo affrontare al meglio tutte le partite fino alla fine. Sarà una partita abbastanza complicata per noi e dobbiamo portare a casa questi tre punti. Il Parma segna tanto in contropiede, ha giocatori veloci lì davanti capaci di metterci in difficoltà in ripartenza. È il loro punto forte. Dovremo essere bravi a contenerli e a essere attenti durante la partita per evitare di ripetere quegli errori che nelle ultime partite ci hanno fatto subire gol evitabili".