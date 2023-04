Dopo il pareggio contro la Salernitana, il portiere del Napoli Alex Meret ha parlato ai microfoni di DAZN: "C'è rammarico perché volevamo festeggiare in casa nostra davanti ai nostri tifosi e le nostre famiglie. Oggi si respirava un'aria diversa. E' un peccato perchè siamo riusciti ad andare in vantaggio e poi per una disattenzione e una grande giocata dell'attaccante abbiamo subito gol. L'atteggiamento è stato giusto, ci manca un piccolo passo per arrivare all'obiettivo".



La festa del pubblico a Napoli?

"In questi giorni si sente come la città ci stia vicino e voglia viversi questo momento che manca da tanto tempo. Sono incredibile e anche oggi ci hanno spinto durante tutti 90 minuti. Vogliamo regalargli questa gioia e dalla prossima ci proveremo".



Volevi vincere lo Scudetto a Udine? (scherzando ndr)

"Devo dire la verità preferivo vincerla qua (sorride ndr). Se arriverà a Udine sarò contento ma non perché saremo a Udine".



Il segreto di questo gruppo?

"C'è un grande spirito di squadra, tutti si mettono a disposizione del compagno e questo penso sia il segreto. Non cerchiamo di risolvere la partita individualmente ma di giocare. Sono cose che quest'anno si stanno vedendo, stiamo facendo bene e penso il segreto sia l'aiutarsi sempre e fare qualcosa in più per il compagno perché abbiamo visto che i risultati arrivano".