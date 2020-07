L'attaccante del Napoli Dries Mertens è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: "Sto un po' meglio, sabato con la Lazio è una gara importante e dobbiamo essere fiduciosi e pronto per la partita. Barcellona a porte chiuse? Può succedere di tutto. Quando giocai per la prima volta a porte chiuse contro l'Inter era strano, si sentiva tutto. Ora mi sono abituato. Follia giocare a Barcellona con l'emergenza Covid? Non bisogna farsi troppi problemi, giochiamo e basta. Gattuso? E' molto carico, ci sta. Se non si è convinti in questa partita non si può giocare a calcio: dobbiamo andare lì per fare una bella figura e portare a casa un risultato storico. Rinnovo? Ho aspettato un po' di tempo, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Futuro? il mio futuro è sabato, voglio segnare alla Lazio. Voglio aiutare la squadra e i giovani, è questo il mio futuro. Aiutare Osimhen e Petagna a crescere? E' quello che voglio fare, possiamo giocare assieme. E' difficile arrivare da un altro paese e ambientarsi, dobbiamo aiutarlo a inserirsi al meglio".



IMMOBILE - A Sky Sport, poi, Mertens ha parlato della rincorsa di Ciro Immobile al record di Gonzalo Higuain: "Ciro sta facendo bene già da tanti anni, è un giocatore fortissimo e sono contento per lui. Speriamo però che sabato non batta il record di Higuain, vorrebbe dire che ha segnato contro di noi".