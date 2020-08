Dries Mertens, attaccante del Napoli, dopo la sconfitta in Champions League con il Barcellona è intervenuto al microfono di Sky Sport: "I primi 10 minuti abbiamo fatto bene, poi abbiamo un po' regalato la partita. Loro possono far gol dal nulla e ce l'hanno fatta. Nella ripresa abbiamo fatto vedere che stiamo fisicamente bene e che sappiamo fare qualcosa".



Cosa vi è mancato?

"Abbiamo creato, ma non abbiamo segnato. Dopo aver subito il gol ci siamo dimenticati le cose da fare. Io voglio vedere il lato positivo. Abbiamo cambiato allenatore, se continuiamo così l'anno prossimo faremo meglio".



Con Gattuso e i colpi di mercato hai la sensazione che il prossimo anno si possa vincere?

"Io voglio continuare ad allenarmi. Se continuiamo così, con voglia e fame, faremo bene. Oggi è mancato il gol, nella ripresa abbiamo fatto bene. Bisogna continuare così".



Come saluti Callejon?

"José è un ragazzo che ci mancherà tanto, anche a me con tutti gli assist che mi ha fatto. Ha un taglio dietro la difesa molto importante, questo ci mancherà tanto. Ma ci sono altri calciatori che dovranno essere bravi a prendere il suo posto. Abbiamo comprato altri calciatori che possono giocare lì per aumentare la qualità".



Perché dribblate di più? Ve lo chiede Gattuso?

"Quando riesce, vuol dire che fisicamente stai meglio. La squadra sta sempre meglio e dobbiamo continuare così".