Dries Mertens, esterno offensivo del Belgio, parla a gianlucadimarzio.com dopo la vittoria sulla Tunisia: "Stiamo giocando bene, vogliamo lavorare così. Abbiamo passato il turno e questa è la cosa importante. Non solo i napoletani, in Italia ho tanti amici e questo mi fa piacere. Con Ancelotti gioco largo o attaccante? Non lo so, adesso penso solo al Mondiale. Mi sento in forma, sono due anni che sto giocando di più, anche in nazionale e mi fa molto piacere".