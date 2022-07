È arrivato il momento dell'addio,. Il contratto del belga è scaduto lo scorso 30 giugno, ma qualche speranza da parte dei tifosi azzurri di una permanenza c'era ancora. Ieri però è stata scritta la parola fine in maniera definitiva, con9 stagioni, 148 gol e miglior marcatore della storia del Napoli: numeri e record non di poco conto, Dries ha lasciato fortemente il segno in azzurro. Ai piedi del Vesuvio è nato un amore viscerale con i tifosi, tanto da essere soprannominato "Ciro". Stesso nome che ha dato al figlio, che è nato proprio a Napoli.A partire dallo scorso 26 aprile, quando De Laurentiis andò per la prima volta a casa di Mertens con l'obiettivo di iniziare a strappare qualche principio d'accordo. Quattro giorni dopo quel tweet che sapeva quasi di ufficialità. Ma un passo indietro è stato fatto, con Mertens che con il suo team di avvocati ha chiesto al Napoli quasi 5 milioni di euro tra parte fissa, bonus alla firma e commissioni. Richiesta rifiutata e rilancio direttamente da parte del presidente che ha trattato sempre in maniera diretta con lui.. Cifre rifiutate dallo stesso Mertens che così esce di scena. Ancora non è arrivato il messaggio di saluti del giocatore che però presto dovrà decidere e annunciare il suo futuro che non sarà più allo Stadio Maradona.