Secondo Repubblica, Nikola Maksimovic rappresenta, tra gli infortunati: "L’unico vicino al recupero, che potrebbe riuscire a essere in campo almeno domenica contro la Juventus [...] Koulibaly e Mertens: il loro rientro continua a slittare, di partita in partita. Il difensore senegalese sta pagando dazio alla sua generosità, visto che durante le vacanze di fine anno aveva forzato i tempi in allenamento, nella speranza di rimettersi a disposizione già contro l’Inter. Del belga, autorizzato dal club a curarsi autonomamente in patria, si sono perdute al contrario le tracce. Al punto che potrebbe rendersi indispensabile l’arrivo sul mercato in extremis di un altro attaccante, con Politano da tempo nel mirino (scambio di prestiti con Llorente con l’Inter) e le opzioni alternative di Caputo e Petagna".