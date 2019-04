Dries Mertens, come racconta la Gazzetta, presto incontrerà De Laurentiis per parlare del nuovo contratto: "Intanto, l'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, l’ha già inserito nell’elenco dei promossi, di coloro che faranno parte del progetto tecnico per la prossima stagione. Di futuro, poi, riparlerà con il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis a fine stagione, quando verrà ridiscusso il contratto in scadenza nel 2020"